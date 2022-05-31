GÜNLÜK COVID-19 AŞI TABLOSU

EN AZ İKİ DOZ AŞI OLMUŞ
18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUS (%)

2.DOZ AŞI YAPILMA ORANI

1.DOZ AŞI YAPILMA ORANI:

1.,2. VE 3. DOZ TOPLAMI

51.976.433
  • 1.DOZ
    UYGULANAN
  • 2.DOZ
    UYGULANAN
  • 3.DOZ
    UYGULANAN

EN AZ İKİ DOZ AŞI OLMUŞ
18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUS (%)

Osmaniye % 89,6 Ordu % 89,0 Muğla % 87,5 Amasya % 87,5 Kırklareli % 87,1 Çanakkale % 86,9 Eskişehir % 86,2 Balıkesir % 86,0 Manisa % 85,9 Bartın % 85,8 Giresun % 85,8 Zonguldak % 85,7 Aydın % 85,6 Tekirdağ % 85,6 Burdur % 85,5 İzmir % 85,2 Denizli % 85,1 Sinop % 85,0 Çorum % 85,0 Edirne % 84,6 Bilecik % 84,6 Mersin % 84,5 Kilis % 84,4 Artvin % 84,3 Samsun % 84,0 Uşak % 83,8 Tokat % 83,8 Kastamonu % 83,6 Ardahan % 83,5 Hatay % 82,9 Çankırı % 82,9 Ankara % 82,8 Isparta % 82,7 Trabzon % 82,4 Kocaeli % 82,2 Antalya % 81,7 Adana % 81,6 Bursa % 81,4 Bolu % 81,4 Kırşehir % 81,3 Rize % 80,7 Kayseri % 80,7 Kırıkkale % 80,6 Tunceli % 80,2 Kütahya % 80,1 Afyonkarahisar % 79,6 Karaman % 79,6 Sivas % 79,2 Kahramanmaraş % 78,9 Karabük % 78,7 Hakkari % 78,7 Yalova % 78,3 Düzce % 78,1 Nevşehir % 78,0 Kars % 77,9 İstanbul % 77,5 Adıyaman % 77,4 Yozgat % 77,0 Erzincan % 76,7 Malatya % 76,6 Sakarya % 76,3 Konya % 76,1 Niğde % 76,1 Van % 75,7 Gaziantep % 75,5 Gümüşhane % 74,8 Aksaray % 74,5 Erzurum % 74,1 Iğdır % 74,0 Şırnak % 73,8 Bayburt % 72,2 Elazığ % 70,8 Ağrı % 69,5 Bitlis % 68,0 Mardin % 66,7 Muş % 65,2 Bingöl % 64,9 Diyarbakır % 64,3 Siirt % 63,6 Batman % 63,1 Şanlıurfa % 62,8


TÜRKİYE HAFTALIK COVID-19 TABLOSU

VAKA SAYISI

VEFAT SAYISI

İYİLEŞEN SAYISI

TOPLAM VAKA SAYISI

TOPLAM VEFAT SAYISI