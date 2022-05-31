T.C. Sağlık Bakanlığı
COVID-19 Bilgilendirme Platformu
Anasayfa
COVID-19
COVID-19 Nedir ?
COVID-19 Tedavi
COVID-19 (SARS-COV2 Enfeksiyonu) Tedavisinde Kullanılacak İlaçlara İlişkin Bilgiler (Oseltamivir 75 mg Sert Kapsül)
COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Tedavı̇sinde Kullanılacak İlaçlara İlı̇şkı̇n Bı̇lgı̇lendı̇rme (Lopı̇navı̇r 200 mg/Rı̇tonavı̇r 50 mg Fı̇lm Tablet)
COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Tedavı̇sinde Kullanılacak İlaçlara İlı̇şkı̇n Bı̇lgı̇lendı̇rme (Favipiravir 200 mg Tablet)
COVID-19 İzole Alan Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Müdahale Talimatı
Majistral El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzu
COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlar - İlaç Etkileşimleri
COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlar - İlaç Etkileşimleri Modülü Online için
COVID-19 Rehberi
COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı
Erişkin Hasta Tedavisi
Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi
Ağır Pnömoni, ARDS, Sepsis ve Septik Şok Yönetimi
Antisitokin-Antiinflamatuar Tedaviler, Koagülopati Yönetimi
Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon
Enfeksiyon Kontrolü ve İzolasyon
Morg ve Defin Hizmetleri
Vaka Sorgulama Kılavuzu
COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarları Listesi
Yayınlar
Afişler
Halka Yönelik
Sağlık Personeline Yönelik
Sektörler İçin Çalışma Rehberi Afişleri
Broşürler
Halka Yönelik
Sağlık Personeline Yönelik
Billboard-CLP
CLP (Raket)
Giantboard
Videolar
Sosyal Medya Videoları
Uzman Videoları
Kamu Spotları
Radyo Spotları
Yeşilay Radyo Spotu
COVID-19 Sözlüğü
Uygulamalı Eğitim Programı
Rehberler
Afişler
Kitaplar
Videolar
Broşürler
Öğretmenlere Yönelik Sunum
Genel Koronavirüs Tablosu
SSS
Sıkça Sorulan Sorular (Halka Yönelik)
Sıkça Sorulan Sorular (Sağlık Personeline Yönelik)
GÜNLÜK COVID-19 AŞI
TABLOSU
EN AZ İKİ DOZ AŞI OLMUŞ
18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUS (%)
2.DOZ AŞI YAPILMA ORANI
1.DOZ AŞI YAPILMA ORANI:
1.,2. VE 3. DOZ TOPLAMI
51.976.433
1.DOZ
UYGULANAN
2.DOZ
UYGULANAN
3.DOZ
UYGULANAN
EN AZ İKİ DOZ AŞI OLMUŞ
18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUS (%)
Osmaniye
% 89,6
Ordu
% 89,0
Muğla
% 87,5
Amasya
% 87,5
Kırklareli
% 87,1
Çanakkale
% 86,9
Eskişehir
% 86,2
Balıkesir
% 86,0
Manisa
% 85,9
Bartın
% 85,8
Giresun
% 85,8
Zonguldak
% 85,7
Aydın
% 85,6
Tekirdağ
% 85,6
Burdur
% 85,5
İzmir
% 85,2
Denizli
% 85,1
Sinop
% 85,0
Çorum
% 85,0
Edirne
% 84,6
Bilecik
% 84,6
Mersin
% 84,5
Kilis
% 84,4
Artvin
% 84,3
Samsun
% 84,0
Uşak
% 83,8
Tokat
% 83,8
Kastamonu
% 83,6
Ardahan
% 83,5
Hatay
% 82,9
Çankırı
% 82,9
Ankara
% 82,8
Isparta
% 82,7
Trabzon
% 82,4
Kocaeli
% 82,2
Antalya
% 81,7
Adana
% 81,6
Bursa
% 81,4
Bolu
% 81,4
Kırşehir
% 81,3
Rize
% 80,7
Kayseri
% 80,7
Kırıkkale
% 80,6
Tunceli
% 80,2
Kütahya
% 80,1
Afyonkarahisar
% 79,6
Karaman
% 79,6
Sivas
% 79,2
Kahramanmaraş
% 78,9
Karabük
% 78,7
Hakkari
% 78,7
Yalova
% 78,3
Düzce
% 78,1
Nevşehir
% 78,0
Kars
% 77,9
İstanbul
% 77,5
Adıyaman
% 77,4
Yozgat
% 77,0
Erzincan
% 76,7
Malatya
% 76,6
Sakarya
% 76,3
Konya
% 76,1
Niğde
% 76,1
Van
% 75,7
Gaziantep
% 75,5
Gümüşhane
% 74,8
Aksaray
% 74,5
Erzurum
% 74,1
Iğdır
% 74,0
Şırnak
% 73,8
Bayburt
% 72,2
Elazığ
% 70,8
Ağrı
% 69,5
Bitlis
% 68,0
Mardin
% 66,7
Muş
% 65,2
Bingöl
% 64,9
Diyarbakır
% 64,3
Siirt
% 63,6
Batman
% 63,1
Şanlıurfa
% 62,8
TÜRKİYE HAFTALIK COVID-19 TABLOSU
VAKA SAYISI
VEFAT SAYISI
İYİLEŞEN SAYISI
TOPLAM VAKA SAYISI
TOPLAM VEFAT SAYISI
Copyright © 2022
T.C. Sağlık Bakanlığı
Tüm hakları saklıdır.